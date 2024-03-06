الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" تختتم فعاليات مسابقة إدارات التربية الخاصة (صور)

ذوي الهمم من طلاب
ذوي الهمم من طلاب تعليم القاهرة يحصدون المراكز الأولى

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات مسابقة الإدارة العامة للتربية الخاصة على مستوى القاهرة، فى رياضة كرة القدم الخماسية وكرة السرعة بنين وبنات والكاراتية (الكاتا) بنين وبنات والتربية الفنية بنين وبنات.

القاهرة تحصد المراكز الأولى 

حصد المركز الأول تربية فنية بنين وبنات ومركز أول كاراتيه بنين ومركز ثالث كرة قدم ومركز أول بنين وبنات فى كرة السرعة.

وشهد المسابقة قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نادية قايد ونور الهدى ونجلاء جلال وإيمان رأفت وسامية الطيب ومعلمي ومدربى التربية الخاصة وجدي صلاح ومحمد فايق وأبوبكر.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية "قادرون باختلاف" بالطلاب ذوى الهمم وطبقا لخطة الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج للعام الدراسى 2023- 2024، ووفقًا لتوجبهات ورعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية القاهرة وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وسحر الألفى رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، وتحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديرية ود. نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

جانب من مسابقة إدارات التربية الخاصة
جانب من مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
مسابقة إدارات التربية الخاصة
قادرون باختلاف ذوي الهمم تعليم القاهرة تربية خاصة تعليم القاهرة يحصد المركز الأول أخبار محافظة القاهرة

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