كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد المصرى سريعًا؟.. فخرى الفقى يوضح

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي اليوم، ستساعد الاقتصاد المصري في الخروج سريعًا من هذه الأزمة الحالية، كما أنها ستقضي على السوق السوداء بنسبة كبيرة.

تعافي الاقتصاد المصري

وأكد الفقي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة، وهذه المرونة تتعلق بالقطاع الخاص الذي يتعافى سريعا من الأزمات الاقتصادية المحتمل حدوثها.

وتابع: "الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر صلابة من خلال الإصلاحات الهيكلية، ويكون التصليح بغرض التصدير، وذلك حتى يكون وفرة في العملة الصعبة بالخزانة المصرية".

قرارات البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.