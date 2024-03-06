"دمى حزينة" تقتنص جائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة بالكويت

فاز الكاتب والروائي سمير الفيل بجائزة الملتقي للقصة العربية القصيرة بالكويت في دورتها السادسة عن مجموعته القصصية "دمى حزينة" الصادرة عن دار بتانة للنشر.

وأعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية القائمة الطويلة لدورتها السادسة للعام 2023/ 2024 في شهر فبراير الماضى والتى تضمنت مجموعة "دمي حزينة" للكاتب سمير الفيل، التى فتحت أبواب التقديم للفترة من الأول من مارس حتى الحادى والثلاثين من مايو 2023، ويحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أمريكيّ ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي ودرع وشهادة الجائزة.

10 أعمال في القائمة الطويلة بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

وجاءت القائمة على النحو التالى:

"الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون" لمحمد المطرفي من السعوديّة عن منشورات جدل، المَقْطَر لعبدالهادي الجميل من الكويت عن دار أثر، امرأة عند النافذة" لرامي الطويل من سوريا عن دار الساقي، ثملًا على متن دراجة هوائية لإسماعيل الغزالي من المغرب عن منشورات المتوسط.

"دمى حزينة" لسمير الفيل من مصر عن مؤسسة بتانة الثقافية، "دو، يَك" لروعة سنبل من سوريا دار عن ممدوح عدوان، "سترى ما أتخيّله" لسعد هادي من العراق عن دار نينوى، "شياطين الدومينو" لمنى مرعي من لبنان عن دار النهضة العربية، "كأنّه هو" لهشام النهّام من البحرين عن اسكرايب للنشر، "وقت قصير للهلع" ليحيى سلام المنذري من عُمان عن دار عرب.

198 مجموعة قصصية من 23 دولة عربية وأجنبية

تقدّم للجائزة في هذه الدورة 198مجموعة قصصية من 23 دولة عربية وأجنبية.

وأعلنت عن لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتورة شهلا العجيلي رئيسًا والدكتور شعيب حليفي عضوًا والدكتور فهد حسين عضوًا، والدكتورة سعداء الدعّاس عضوًا والدكتورة ميشيل هارتمان عضوًا.