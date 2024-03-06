نائب محافظ البنك المركزى يكشف المخاطر المحتملة لتثبيت سعر الفائدة

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، البعض توقع أن ثبات سعر الفائدة من أفضل السياسات التقدية، ولكن في حقيقة الأمر الإبقاء على الوضع الاقتصادي الحالي دون السيطرة على التضخم كان سيزيد الأوضاع سوءًا.

وأكد أبوالنجا، خلال المؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": كانت هناك مخاوف من تآكل القوى الشرائية، وتراجع قدرة المواطن على الشراء والاستهلاك مما يؤثر سلبًا على عجلة الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أنه خلال الفترة الماضية كانت الإمكانيات محصورة في توفير السلع الأساسية فقط.

وقال عبدالله: بدءا من اليوم بات هناك إتاحة للدولار من البنك المركزي وهو ما سيسهم في الإفراج عن السلع بشكل كبير.