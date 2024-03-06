الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء: التوقيع مع صندوق النقد شهادة كبيرة للاقتصاد المصرى أمام العالم

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليار دولار، وبالتالي إجمالي قرض الصندوق سوف يصل إلى ٩ مليارات و٢٠٠ مليون دولار.

التوقيع مع صندوق النفد 

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن كل المراجعات الخاصة بالصندوق سوف يتم نشره فور الاتفاق التام.
وتابع: "قرض صندوق النقد يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، وهذا القرض ليست قيمته في أمواله ولكن قيمته في رسالته".

واستطرد: "التوقيع مع صندوق النقد شهادة كبير للاقتصاد المصري أمام العالم بأكمله".

 

قرارات البنك المركزي اليوم 

وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

محمد الحمصاني متحدث الوزراء الحياة اليوم الحياة قرارات البنك المركزي

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟