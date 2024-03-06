متحدث الوزراء: التوقيع مع صندوق النقد شهادة كبيرة للاقتصاد المصرى أمام العالم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليار دولار، وبالتالي إجمالي قرض الصندوق سوف يصل إلى ٩ مليارات و٢٠٠ مليون دولار.

التوقيع مع صندوق النفد

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن كل المراجعات الخاصة بالصندوق سوف يتم نشره فور الاتفاق التام.

وتابع: "قرض صندوق النقد يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، وهذا القرض ليست قيمته في أمواله ولكن قيمته في رسالته".

واستطرد: "التوقيع مع صندوق النقد شهادة كبير للاقتصاد المصري أمام العالم بأكمله".

قرارات البنك المركزي اليوم

وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.