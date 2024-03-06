كل ما يمكن معرفته عن فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر

يمكن أن تحدث مشاكل السمع في أي عمر، ولكن أحد الأنواع الشائعة هو فقدان السمع المرتبط بالعمر ، والذي يحدث بشكل أساسي بسبب تدهور الأعصاب التي تنقل الإشارات الصوتية إلى الدماغ.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، قال الدكتور فيديليس جريس داس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى SSM: "أحد هذه الحالات يسمى فقدان السمع التوصيلي، حيث تكون هناك مشكلة في قدرة الأذن على توصيل الصوت وهي العملية التي تنتقل بها الموجات الصوتية عبر قناة الأذن، قد يكون هذا بسبب ثقب أو تلف في طبلة الأذن.

النوع الثاني هو فقدان السمع المختلط، والذي يتضمن مزيجًا من فقدان السمع التوصيلي والحسي العصبي، وهذا يعني أنه قد تكون هناك مشاكل في قدرة الأذن على توصيل الصوت والأعصاب التي تنقله إلى الدماغ".



فقدان السمع الحسي العصبي:

وأوضح الدكتور فيديليس: أن فقدان السمع الحسي العصبي يظهر لدى المرضى المسنين ويرجع ذلك أساسًا إلى انحطاط العصب و تلف الأذن الداخلية، ويحدث هذا الانحطاط بطريقة رجعية.

قد يكون لدى المريض المسن تاريخ من الطنين، وهو إحساس بالرنين في الأذن المعروف أيضًا باسم صرخة الأعصاب المحتضرة، حيث يفقد العصب قدرته ويبدأ بإصدار صوت رنين يسمى الطنين.

هذه علامة تحذير لإجراء الاختبارات المطلوبة. يُقال إن فقدان السمع المرتبط بالعمر هو إحساس تدريجي بفقدان السمع العصبي، وهو تقدمي لأنه لا يحدث فجأة، بل يتناقص ببطء مع مرور الوقت دون علم المريض. إذا كان المريض أقل استجابة لأقرانه، ويشاهد التلفاز بأقصى صوت، فيجب معالجة ذلك أولاً يليه التقييم السمعي.

كيف يؤثر ذلك على حياة المريض ورفاهيته؟

أجاب الدكتور فيديليس غريس داس قائلا: “عندما يعلم المرضى أنهم غير قادرين على السمع بشكل صحيح تنخفض استجابتهم للأسئلة ومشاركتهم في المحادثة يستجيبون بطريقة مختلفة.

على سبيل المثال، قد يكون السؤال مختلفًا وسيتم تقديم الإجابة بطريقة مختلفة. بمجرد أن يبدأ هذا، يشعرون ببطء بأنهم بعيدون وغير قادرين على الانسجام مع الناس.

قد يكون هذا أمرًا نفسيًا أيضًا، وفي الأوقات التي لا يستطيعون فيها السماع، في حياتهم اليومية، قد لا يتمكنون من حضور الاجتماعات، أو تقديم الإجابات بطريقة مناسبة لزملائهم.

إجراءات وقائية:

قال الدكتور فيديليس: “يعتمد الأمر على مقدار فقدان السمع في المراحل الأولية، إذا كان هناك إحساس بالطنين في الأذنين أو إذا كانت غير قادرة على الاستجابة بشكل صحيح، فيمكن تجربة بعض الأدوية. ليس هناك ما يضمن أن الأجهزة اللوحية ستساعدك دائمًا.

قد يمنع تنكس الخلايا العصبية، أي منع المزيد من انحطاط الأعصاب، إذا كان الشخص لا يستجيب وكان السمع أكثر من 50% أو كان فقدان السمع خفيفًا إلى متوسطًا، فيمكن للمريض أن يلجأ إلى أداة السمع لمزاولة حياته اليومية دون أي مشكلة.



طرق العلاج:

واقترح قائلا: "يمكن اختيار المعينة السمعية أو زراعة القوقعة الصناعية. ولكن بالنسبة لزراعة القوقعة الصناعية هناك حاجة لعملية جراحية، ولكن إذا كان هناك فقدان للسمع مرتبط بالعمر، فيمكن أن تكون المعينات السمعية أكثر من كافية.

ومن خلال خبرته، كشف الدكتور أبهيشيك خوند، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة قائلا : "فقدان السمع المرتبط بالعمر يُعرف أيضًا باسم فقدان السمع الحسي العصبي لأن الجزء المصاب هو العصب، الشيخوخة ظاهرة طبيعية، يمكننا إبطاء هذه العملية، لكن لا يمكننا إيقافها. وتسمى عملية الشيخوخة بالصمم الشيخوخي، حيث يعاني المريض من انخفاض تدريجي في القدرة على السمع بعد سن 60 عامًا.

وأضاف: "هناك حالة أخرى شائعة وهي طنين الأذن، في هذه الحالة لن يكون هناك صوت خارجي ولكن المريض سوف يسمع صوت رنين داخل الأذن.

ويلاحظ هذا عادة في المرضى الذين يعانون من ضعف العصب القوقعي. يصبح هذا العصب ضعيفًا مع تقدم العمر وأيضًا بسبب بعض المحفزات الخارجية مثل التعرض لضوضاء عالية أو التعرض لشدة معينة من الصوت لفترات طويلة. تردد الكلام الطبيعي هو 500 إلى 2000 هرتز. أما إذا كان التردد أعلى، أي 4000 هرتز أو 8000 هرتز، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف السمع.

وسلط الضوء على الأعراض الآتية:

التمييز في الكلام :

هذا هو العرض الأولي لفقدان السمع المرتبط بالعمر، فلن يتمكن المريض من التفريق بين الكلمتين المتشابهتين.

عدم وضوح الكلام:

العلامات الأولى لفقدان السمع.

الطنين:

صوت رنين داخل الأذن.

عدم القدرة على التواصل الاجتماعي:

عدم القدرة على التواصل والتفاعل مع الناس بسبب ضعف السمع. وهذا يمكن أن يؤثر على ثقة المريض.

العوامل التي قد تؤدي إلى فقدان السمع:

وأوضح : "عندما نتحدث عن إبطاء عملية الشيخوخة من حيث القدرة على السمع، فهذا يعني تقليل التعرض للأصوات العالية أو الطويلة لفترة طويلة.

على سبيل المثال، إذا كان المريض يعمل في مصنع أو مطحنة بها آلات ثقيلة، فمن المرجح أن يعاني المريض من فقدان السمع المرتبط بالعمر في سن مبكرة، تعرضت الأذنين لأصوات ثقيلة وعالية تزيد عن 80 ديسيبل لفترة طويلة أو لصوت مفاجئ بقوة 120 ديسيبل لفترة قصيرة يعد أمرًا خطيرًا أيضًا".

وأضاف: “لدى شرطة المرور ميل أكبر للإصابة بفقدان السمع المرتبط بالعمر بسبب التعرض المستمر لضوضاء المرور حيث يتعرض الأشخاص الذين يعملون في المطارات للضوضاء الشديدة الناتجة عن إقلاع وهبوط الطائرات. تعد المطاعم أو الحانات ذات الموسيقى الصاخبة قناة أخرى للأشخاص الذين يصابون بفقدان السمع المبكر. في الآونة الأخيرة، من المحتم أن يحدث فقدان السمع في سن مبكرة بسبب نمط الحياة. يمكن أن يحدث فقدان السمع عند عمر 50 عامًا بسبب الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة وسماعات الأذن والتلفزيون وغيرها.



العلاج:

وأوصى قائلاً: "يعد قياس السمع النقي اختبارًا سلوكيًا أساسيًا لقياس حساسية السمع، في هذا الاختبار، يتم إعطاء أصوات ترددية مختلفة للمريض ويتم تدوين التمثيل الرسومي لفهم ما إذا كان فقدان السمع الحسي مرتبطًا بالعمر.

هناك نوعان من فقدان السمع الحسي العصبي: التدريجي والمفاجئ . عندما يتوقف المريض فجأة عن السمع بين عشية وضحاها، يعتبر ذلك حالة طبية طارئة.

يجب على المريض زيارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في أقرب وقت ممكن. هناك فترة تتراوح من 28 إلى 48 ساعة حيث يمكن استعادة قدر معين من فقدان السمع (حوالي 50%)."

واختتم: “البديل الآخر هو التراجع التدريجي في السمع. يشعر المريض بفقدان السمع ويجب أن يخضع لفحص الرسائل الصوتية. بعد الاختبار، إذا كان فقدان السمع أكثر من 40 إلى 45 ديسيبل، فيمكن للمريض استخدام أجهزة السمع، أو تعد جراحة زراعة القوقعة الصناعية خيارًا آخر. لا يزال يُنظر إلى استخدام أدوات السمع على أنه وصمة عار في المجتمع الهندي. ومع ذلك، يجب أن نحاول تطبيعه تمامًا مثل استخدام النظارات.