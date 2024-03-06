مدبولى: الاتفاق مع صندوق النقد يأتى فى إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف اجتماع اليوم هو الإعلان عن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وبين صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتيِّ المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد لصندوق النقد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري الذي أعدّته الحكومة.