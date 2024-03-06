الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: الاتفاق مع صندوق النقد يأتى فى إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف اجتماع اليوم هو الإعلان عن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وبين صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتيِّ المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد لصندوق النقد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري الذي أعدّته الحكومة.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي الحكومة مصر البنك المركزي

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