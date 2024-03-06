"واحات السيليكون" توقع عقدا بشأن توسعات فرعها الجديد في مدينة برج العرب

أعلنت شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع تعاقد مساحة إيجارية جديدة مع “إنتلسيا مصر” الرائدة في مجال خدمات التعهيد التصديرية لمدة ثلاث سنوات بهدف خلق بيئة تكنولوجية مثالية ومستدامة عبرالتعاقد على توسعات جديدة بمساحة 1371 مترا مربعا تضم 316 مقعدا،بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة.



واحات السيليكون



وينص التعاقد عل أن تقوم واحات السيليكون بتوفير نظام تكنولوجي متكامل ومستدام بجانب تقديم حلول دعم مراكز الاتصال المتطورة، لخلق بيئة مثالية تكنولوجية تتيح لانتلسيا مصر الاستفادة من العمالة والكوادر ذات الكفاءة وتطوير قطاع التعهيد ف مصر، وبالتالي تلبية احتياجات العملاء والسوق المصري بشكل أفضل.



كما تسعى واحات السيليكون من خلال التعاقد الجديد مع شركة “انتلسيا مصر” العاملة في مجال تقديم خدمات التعهيد التصديرية إلى تعزيز إستراتيجيتها القائمة عل دعم الكوادر البشرية الشابة وتنميتها والعمل على ازدهار بيئة الأعمال في مصر، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية للشركات المحلية والمستثمرين الإقليميين والدوليين لربط الاقتصاد المحلي بالتجارة الدولية.

إدارة المناطق التكنولوجية





و من خلال رؤية تهدف لخلق مستقبل تقوده التكنولوجيا، تتميز واحات السيليكون بتنفيذ وإدارة المناطق التكنولوجية بجودة عالية وببنية تحتية بمعايير عالمية، لتحقيق تجربة البيئة النموذجية المثالية واللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ف مصر.



ومن جهته أكد هاشم منسى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية قئلا "التعاقد مع إنتلسيا مصر لتنفيذ وإدارة خططها التوسعية بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، تأتي توافقا مع رؤية شركة واحات السيليكون بضرورة مواكبة قطاع التعهيد التصديري في السوق المصرى للنمو العالمى السريع.



وأضاف منسى، "أن الشراكة بمثابة خطوة في إتجاه دعم الكوادر المحلية وتنميتها، وهى إحدى نقاط القوة لشركة انتلسيا مصر التي تعمل عل توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتوفير بيئة عالية الجودة تساهم في تطورهم المهني والاستفادة الكاملة من إمكانياتهم تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية".

شركة واحات السيليكون





وفي السياق ذاته، قالت نضال أفيد، مدير إنتلسيا مصر: "تلعب شركة واحات السيليكون دور أساسيا في خطتنا التوسعية الحالية بالمنطقة التكنولوجية ببربج العرب، فقد أثبتت نجاحات عديدة من خلال التعاون الماضي بين الطرفين علي مدى جودة الخدمة المقدمة من واحات السيليكون لعملائها ومساهمتها في خلق تجربة تكنولوجية فريدة تهدف لتوفير البيئة المناسبة لإزدهار وتنمية الكوادر المحلية ذات الكفاءة العالية مما يخدم أهداف إنتلسيا مصر التنموية المستدامة في مجال التعهيد التصديري".



الجدير بالذكر أن شركة واحات السيليكون هى شركة مساهمة مصرية متخصصة في إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، تم إنشائها عام 2016 بهدف توفير بيئة تنافسية وجذابة للمبتكرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يمكن الشركات من الاستفادة بالعمالة والكوادر ذات الكفاءة في مصر لخلق مستقبل تكنولوجي وبيئي افضل للمجتمع المصرى.

وتعمل واحات السيليكون على تحقيق رؤيتها لمستقبل تقوده التكنولوجيا من خلال أربع مناطق تكنولوجية في مدينة برج العرب وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة ومدينة السادات الجديدة.