ضرب أفضى إلى الموت.. دفاع المتهمين بقتل "يمني" يطالب بتعديل وصف التهمة

استمعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور.



وطالب محامي المتهمين الأربعة بتعديل وصف تهمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت لأن المتهمين كانوا مخططين لسرقة الضحية وليس قتله بدليل أنهما حاولوا تخديره حتى لا يعترض طريقهم.

بينما طالبت خديجة مغربي، دفاع المتهمة الخامسة ببرائتها مستندة على عدم معرفتها بأن المتهم الأول أخفى المسروقات في منزلها وهذا ما أكده في تحقيقات النيابة، موضحة أن المسروقات تواجدت مخبأة في منزلها لمدة 24 ساعة ولم تسرقها، كما أن جميع المتهمين باستثناء الأول أكدوا عدم معرفتهم بالمتهمة الخامسة.



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.