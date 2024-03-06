النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل "يمنى"

رفعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور.



واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالمطالبة بالقصاص من المتهمين والحكم بأقصى عقوبة وهي الإعدام، لأن المتهمين كانوا مخططين للسرقة وقتل المجني عليه إذا اعترض طريقهم.



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة، وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر"، 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.