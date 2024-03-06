سرعات زائدة.. تحرير 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21549 مخالفة مرورية متنوعة «10135 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 551 مخالفة سير دون تراخيص، 26 مخالفة دراجة نارية، 801 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 7 مخالفات شروط التراخيص».



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.