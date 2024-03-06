الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سرعات زائدة.. تحرير 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21549 مخالفة مرورية متنوعة «10135 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  551  مخالفة سير دون تراخيص،  26 مخالفة دراجة نارية، 801 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 7 مخالفات شروط التراخيص».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور حملات موسعة الحركة المرورية الانضباط المروري الحوادث على الطرق

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