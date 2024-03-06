الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قرار البنك المركزي.. "الغرف التجارية": انخفاض ملحوظ في الأسعار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال حازم المنوفي، عضو الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% هدفه السيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنها لن تشهد زيادة الفترة المقبلة.

أضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار المركزي سيساهم في محاصرة التضخم، موضحا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الإفراج عن البضائع سيزيد حجم المعروض من السلع الغذائية الفترة المقبلة.

أوضح أن الاقتصاد المصري بدأ في التحرك تجاه الانفراجة على كل المستويات، والأيام القادمة ستشهد الإعلان عن صفقات كبرى واستثمارات ضخمة، وبالتالي انتعاش الاقتصاد والسوق بشكل عام.

قرارات البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية في  البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماع استثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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