"الغرف التجارية": توفير جميع السلع الأساسية فى الأسواق قبل رمضان

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إننا نشهد انفراجة كبيرة وانخفاضًا في الأسعار، مؤكدا على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بالأسعار الرسمية في المعارض المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الشاهد في مداخلة هاتفية على قناة etc، أن السكر متوفر ويباع بسعر 27 جنيهًا في جميع المعارض ولا يوجد اختفاء لأي سلعة وأن السكر يُباع على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الأسعار في انخفاض مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وأنه لا داعي للتخزين والشراء يكون على قدر الحاجة حتى لا ترتفع الأسعار.