نصائح ذهبية من أستاذ الأمراض الباطنة للصائمين فى رمضان (فيديو)

قدم الدكتور محمد عبد الفتاح الملطاوي، أستاذ الأمراض الباطنة، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين الذين ينوون الصيام في شهر رمضان المبارك.

وأشارالملطاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، إلى أن الصيام يتطلب التحضير الجيد من الناحية الصحية، وذلك باتباع نظام غذائي متوازن ومناسب لكل حالة، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية، ونصح بعمل التحاليل اللازمة قبل رمضان للتأكد من سلامة وظائف الجسم والتعرف على الجرعات المناسبة من الأدوية.

وحذر من الإفراط في تناول الطعام في رمضان، وأكد على ضرورة الالتزام بالمقادير المعتدلة والتنويع في العناصر الغذائية، وعدم الاعتماد على الأطعمة الدسمة والمقلية والحلويات، وأوصى بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات الغازية والمنبهة.

وأضاف أن رمضان فرصة مثالية للتخلص من عادة التدخين، مشيرا إلى أن الإقلاع عنه يحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة صلبة، وقال إن الصيام له فوائد صحية عديدة، فهو يساعد على تنظيم السكر في الدم وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية والضغط الدموي، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة.