الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الحوثى: 9 غارات غربية على الحديدة.. ورد فى البحر الأحمر

غارات
غارات

أشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، إلى أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 9 غارات على محافظة الحديدة، حتى اللحظة.

 

وفي بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي إن الميليشيات الحوثية قامت بتنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

 

وأشار البيان إلى إنه تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

 

وكانت قيادات بارزة لدى مليشيات الحوثي أكدت إنها تدرس خيارات توسيع عملياتها وتصعيدها في الأيام والساعات المقبلة، آخرهم وزير دفاع الحوثيين، مذكرين إن لديهم خيارات ومفاجآت لم تستخدم بعد، وربما قد يكون في ذلك تلويح لشن عمليات ضد القطع العسكرية لأميركا وحلفائها.

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