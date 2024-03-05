الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحرك برلمانى لمحاسبة جامعة العريش بعد وفاة طالبة تعرضت للابتزاز الإلكترونى (فيديو)

طالبة العريش
طالبة العريش

أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن امتنانه لبرنامج في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، لمتابعته قضية وفاة نيرة صلاح، طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، التي توفيت بعد أن تعرضت للابتزاز من قِبل بعض زملائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، للتحقيق في سبب صمت جامعة العريش وعدم اتخاذها أي إجراءات لحماية الطالبة أو كشف ملابسات وفاتها، مشيرًا إلى أن هذا الصمت أثار الشكوك والرعب بين المواطنين على مواقع التواصل.

وأضاف بدوي أنه من المفترض أن تكون الجامعة والكلية حريصة على سلامة طلابها ومنع حدوث مثل هذه الحوادث المؤسفة، لكنهم تجاهلوا المشكلة ولم يتحركوا لمواجهتها، قائلًا: "لم يتحدثوا قبل الواقعة ولا بعدها وهذا أمر غير مقبول ويستوجب التدخل البرلماني".

وأشار بدوي إلى أن طلبه سيتضمن استدعاء وزارة التعليم العالي لمساءلتها عن دورها في متابعة القضية ومحاسبة المسئولين عنها، معلنًا عن نيته لزيارة أسرة الطالبة الراحلة وتقديم العزاء لهم، وانتقاده لتجاهل الوزارة والجامعة لهذا الأمر.

وكشف بدوي عن تلقيه اتصالات من عدة رؤساء جامعات أبدوا استعدادهم لتنظيم ندوات توعوية لطلابهم حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له، مثنيًا على دور الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الكشف عن الحسابات الوهمية التي استخدمت للتشهير بالطالبة نيرة والتحقيق مع أصحابها.

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