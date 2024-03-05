ماونتن فيو تطلق شركة جديدة لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه

- الشركة الجديدة تعكس خطة التوسع التي تنفذها ماونتن فيو لتنويع محفظة أعمالها في السوق المصري من خلال دخول مجال تطوير وإدارة الأندية الرياضية.

- تعيين المهندس أحمد المرسي الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية إلى جانب منصبه كالمدير التنفيذي لقطاع السعادة بشركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري.

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن إطلاق شركة ماونتن فيو لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه، لتصبح إحدى الشركات التابعة لماونتن فيو.

يأتي ذلك في إطار رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها وتنويع محفظة أعمالها بالسوق المصري. تستهدف الشركة إقامة منشآت رياضية واجتماعية من شأنها خلق تجارب يومية مختلفة تناسب حياة العائلات والرياضيين.

وتم تعيين المهندس أحمد المرسي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية إلى جانب منصبه كالمدير التنفيذي لقطاع السعادة بشركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري. يتمتع المهندس أحمد المرسي بخبرة أكثر من 20 عامًا في قطاع العقارات بما في ذلك 11 عامًا داخل ماونتن فيو، حيث ساهم في إقامة عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية في كبري الشركات الإقليمية والعالمية.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: "منذ انطلاق أعمالنا في القطاع العقاري، عملنا على تقديم تجارب استثنائية تغير المفاهيم التقليدية في السوق المصري، لذلك حرصنا على التوسع في قطاعات أعمالنا لنقدم المزيد لهذا السوق المحوري. إن تأسيس شركة جديدة متخصصة في إدارة الأندية سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الأندية والمنشآت الرياضية، وذلك بفضل خبراتنا الواسعة في هذا المجال والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بما في ذلك الرياضة والأنشطة الاجتماعية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التجربة المتكاملة التي نمنحها لعملائنا.

من جانبه، أضاف المهندس أحمد المرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية: "إننا في ماونتن فيو لإدارة الأندية نؤمن بتأثير الرياضة في حياة الأفراد والمجتمعات، وهدفنا هو تنمية وتطوير الشخصيات ومساعدتهم على توجيه اهتماماتهم وتنظيم أوقاتهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة ليصبحوا أبطال المستقبل وشخصيات ذو تأثير إيجابي على المجتمع."

تأسست شركة ماونتن فيو لإدارة الأندية عام 2023، لتقديم تجربة متكاملة تضم الجوانب الاجتماعية والرياضية للعائلات والرياضيين بمختلف أعمارهم. تضم محفظة مشروعات الشركة نادي ماونتن فيو الرياضي والاجتماعي في كل من iCity السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة. وتركز الأندية على تلبية متطلبات واحتياجات العائلات الذين يبحثون عن تجارب رياضية متميزة، إلى جانب تعزيز مستوى الاندماج والتفاعل المجتمعي.

يشغل نادي iCity السادس من أكتوبر مساحة 22 فدان، ويضم النادي مجموعة من الأكاديميات الرياضية المتخصصة في عدد من الألعاب مثل كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والتنس. أما نادي ماونتن فيو داخل iCity القاهرة الجديدة فيمتد على مساحة 20 فدان، ويضم ست ملاعب حيوية.

ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة وهي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. واستطاعت "ماونتن فيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 19 عامًا وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، تطوير 18 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية من خلال مشروعتها المتميزة مما يتيح للعملاء "عيش السعادة".

وتأسست شركة ماونتن فيو لإدارة الأندية، التابعة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، عام 2023 في إطار رؤية ماونتن فيو لتوسيع قطاعات أعمالها في السوق المصري عن طريق إقامة منشآت رياضية من شأنها خلق تجارب يومية سعيدة وتغيير حياة العائلات والرياضيين للأفضل من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية والتقنية والبدنية وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية.

وتضم محفظة أعمال الشركة نادي ماونتن فيو الرياضي والاجتماعي في كل من iCity السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.