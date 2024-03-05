المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين باستعراض القوة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر بتاريخ اليوم بمعاقبة 3 متهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة آلية في مركز ساقلته بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز ساقلتة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة وفرض السيطرة والتلويح بالعنف داخل إحدى القرى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.