الأمم المتحدة تحذر من معاناة مجاعة أطفال غزة: "مصدر إنذار لا مثيل له"

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى "إغراق" غزة بالمساعدات وسط تقارير تفيد بأن الأطفال يموتون جوعًا في القطاع.

وقال ينس ليركه، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة الإنسانية، للصحفيين في جنيف: "مع بدء موت الأطفال من الجوع، يجب أن يكون هذا إنذارًا لا مثيل له".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما يصل إلى 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب الجوع والجفاف.

أطفال يتضوّرون جوعًا

وأبلغت منظمة الصحة العالمية نتائج ومشاهد "قاتمة" لأطفال يتضورون جوعًا بعد وصول المساعدات إلى مستشفيين شماليين في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكتوبر.

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة إلى نزوح الغالبية العظمى من السكان من منازلهم وتركت المدنيين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء في ظروف باردة ورطبة.

وقال الجيش الأمريكي إن طائرات شحن أمريكية أسقطت جوًا أكثر من 36 ألف وجبة إلى غزة يوم الثلاثاء في عملية مشتركة مع الأردن.

وحذرت الأمم المتحدة من المجاعة في غزة في حين قالت منظمة الصحة العالمية إن بعثة مساعدات حديثة إلى مستشفيين وجدت مشاهد مروعة لأطفال يموتون جوعًا في شمال القطاع.

وأجرت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة، حيث قالت القيادة العسكرية في بيان: لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد علي 36,800 وجبة طعام أمريكية وأردنية مكافئة في شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية"، مضيفة أننا "نواصل التخطيط لمهام متابعة توصيل المساعدات" وبدأت الولايات المتحدة إسقاط المساعدات جوًا يوم السبت على غزة.