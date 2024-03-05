الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تحذر من معاناة مجاعة أطفال غزة: "مصدر إنذار لا مثيل له"

غزة
غزة

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى "إغراق" غزة بالمساعدات وسط تقارير تفيد بأن الأطفال يموتون جوعًا في القطاع.

وقال ينس ليركه، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة الإنسانية، للصحفيين في جنيف: "مع بدء موت الأطفال من الجوع، يجب أن يكون هذا إنذارًا لا مثيل له".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما يصل إلى 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب الجوع والجفاف.

أطفال يتضوّرون جوعًا 

txt

الفاو: الأوضاع فى قطاع غزة كارثية وقد تؤدى إلى المجاعة

وأبلغت منظمة الصحة العالمية نتائج ومشاهد "قاتمة" لأطفال يتضورون جوعًا بعد وصول المساعدات إلى مستشفيين شماليين في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكتوبر. 

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة إلى نزوح الغالبية العظمى من السكان من منازلهم وتركت المدنيين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء في ظروف باردة ورطبة.

وقال الجيش الأمريكي إن طائرات شحن أمريكية أسقطت جوًا أكثر من 36 ألف وجبة إلى غزة يوم الثلاثاء في عملية مشتركة مع الأردن.

وحذرت الأمم المتحدة من المجاعة في غزة في حين قالت منظمة الصحة العالمية إن بعثة مساعدات حديثة إلى مستشفيين وجدت مشاهد مروعة لأطفال يموتون جوعًا في شمال القطاع.

وأجرت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة، حيث قالت القيادة العسكرية في بيان: لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد علي 36,800 وجبة طعام أمريكية وأردنية مكافئة في شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية"، مضيفة أننا "نواصل التخطيط لمهام متابعة توصيل المساعدات" وبدأت الولايات المتحدة إسقاط المساعدات جوًا يوم السبت على غزة.

الامم المتحدة غزة المساعدات الأطفال يموتون جوعا

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟