القبض على المتهمين بسرقة "توكتوك" بالإكراه وإصابة قائده بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بسرقة "توكتوك"، من مالكه والتعدي عليه بالضرب بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخصين بهما إصابات نتيجة تعد بسلاح أبيض وادعاء تعدي مجهولين ومقيمين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين أفادا بأنهما أثناء سيرهما بمركبة توك توك ملك المصاب الأول وبرفقته المصاب الثاني، فوجئوا ب3 أشخاص تعدوا عليهم بالضرب وقاموا بسرقة التوك توك ولاذوا بالفرار.

فريق بحث جنائي يقبض على المتهمين

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.