وزارة التموين: ضخ 400 ألف طن سكر فى الأسواق خلال شهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من السكر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم ضخ ما يقرب من 400 ألف طن سكر في الأسواق على مدار الشهر الماضي.

أضاف عشماوي، أنه رغم أن معدلات ضخ السكر في الأوقات الطبيعية تتراوح بين 280 و300 ألف طن شهريًا، جرى ضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ومع بداية إنتاج السكر من البنجر سترفع الكميات المطروحة، بالإضافة إلى توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، كما وجه وزير التموين باستمرار ضخ كل السلع الغذائية بمعارض “أهلا رمضان 2024” بأسعار مخفضة.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، قائلا: “قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب”.