قبل حلول شهر رمضان.. كيف تحافظ على صحة أمعائك من التلف؟

تحتوي أمعائك على تريليونات من البكتيريا، المعروفة مجتمعة باسم ميكروبات الأمعاء، وهناك عدة عوامل، بما في ذلك نظامك الغذائي، وزن جسمل، الإجهاد، تناول أدوية، تؤثر على بكتيريا الأمعاء، وتعد صحة الأمعاء الجيدة، بما في ذلك بيئة الأمعاء المتوازنة وبطانة الأمعاء الصحية، ضرورية للصحة العامة حيث تؤثر أمعائك على جسمك بالكامل بالإضافة إلى مزاجك وجودة نومك.

إذا كان لديك أمعاء غير صحية، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ المزمن، بالإضافة إلى أعراض وحالات صحية أخرى، ولحسن الحظ، هناك عدة طرق للعناية بصحة أمعائك وتحسينها، بعضها لا علاقة له بنظامك الغذائي.

وإليك كل ما تحتاج معرفته حول صحة الأمعاء والخطوات التي يمكنك إتخاذها لإصلاح أمعائك.

تحتوي أمعائك على مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، ورغم أن بعض الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء لها تأثيرات مضادة للالتهابات، إلا أن بعضها الآخر يمكن أن يعزز الالتهاب ويضر بصحة الأمعاء عندما ترتفع أعدادها كثيرًا.

عندما تصبح أمعائك غير متوازنة - المعروف باسم دسباقتريوز في المجال الطبي - هناك فقدان للكائنات الحية الدقيقة المفيدة وزيادة في نمو الكائنات الحية الدقيقة التي لديها القدرة على الإضرار بالصحة وخلق بيئة التهابية في الأمعاء.

تساهم عدة عوامل، بعضها خارج عن إرادتك، في الإصابة بديسبيوسيس،على سبيل المثال، يمكن للوراثة وبعض أنواع العدوى أن تغير ميكروبات الأمعاء ومع ذلك، فإن العوامل التي تقع تحت سيطرتك، مثل النظام الغذائي ونمط الحياة، هي من بين أهم العوامل المساهمة في الإصابة بديسبيوسيس الأمعاء.

يمكن أن يؤثر ديسبيوسيس سلبًا على الصحة العامة وقد ارتبط بعدد من الحالات الطبية، بدءًا من أمراض الجهاز الهضمي وحتى بعض أنواع السرطان، لحسن الحظ بغض النظر عن سبب دسباقتريوز، هناك عدة طرق لتحسين صحة أمعائك وتشجيع مجتمع ميكروبي متوازن داخل الجهاز الهضمي.

زيادة كمية الألياف:

ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يعزز صحة البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المرتبطة بالأمعاء، مثل سرطان القولون والمستقيم وأمراض الرتج.

بعض الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخرشوف والفاصوليا، تحتوي على نسبة عالية من الألياف الخاصة التي تسمى البريبايوتكس، تقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة بتخمير البريبايوتك وإطلاق مركبات تسمى الأحماض الدهنية.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية عالية الألياف يتمتعون بأمعاء أكثر صحة، بما في ذلك زيادة التنوع الميكروبي، وهو علامة على صحة الأمعاء الجيدة، مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون كميات منخفضة من الألياف الغذائية.

تعد زيادة تناولك للأطعمة النباتية الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والفاصوليا، جزءًا مهمًا من العناية بأمعائك وتشجيع المجتمع الميكروبي المتوازن.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والأطعمة فائقة المعالجة إلى الإضرار بوظيفة حاجز الأمعاء لديك والمساهمة في بيئة أمعاء مؤيدة للالتهابات.

وتشير أبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر المضاف والأغذية فائقة المعالجة يمكن أن يؤدي إلى تكوين غير مناسب للميكروبات الحيوية عن طريق تقليل وفرة البكتيريا المفيدة، مثل أنواع العصوانيات، مع زيادة نمو البكتيريا البروتيوبكتريا في الأمعاء، والتي لها خصائص محفزة للالتهابات. ملكيات.

ومن المثير للاهتمام أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء لدى الأشخاص الذين يستهلكون وجبات غذائية عالية السكر تشبه الكائنات الحية الدقيقة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل الاضطرابات الأيضية وأمراض الأمعاء الالتهابية يعد التقليل من الأطعمة والأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف وزيادة تناول الأطعمة المغذية طريقة سهلة لشفاء أمعائك.

تجنب استخدام الأدوية غير الضرورية:

على الرغم من أن بعض الأدوية ضرورية، إلا أن الإفراط في استخدام بعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون (PPIs)، يمكن أن يؤثر سلبًا على أمعائك.

تضر المضادات الحيوية بصحة الجهاز الهضمي عن طريق إطلاق مواد كيميائية تزعج الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى فرط نمو الكائنات الحية الدقيقة الانتهازية. تم ربط الاستخدام المزمن للمضادات الحيوية بالديسبيوسيس، لذا يوصى بتجنب الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية.