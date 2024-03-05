"أنا والقناع 2".. تفاصيل أضخم برنامج منوعات حواري في رمضان

تواصلت الإعلامية منى عبدالوهاب جزء ثاني من برنامج “أنا والقناع 2” بعد نجاح كبير في الموسم الأول مع ظهور نخبة كبيرة من نجوم الفن الهادف، بعيدًا عن الإثارة التي تنفر الجمهور منها.

أين يعرض برنامج "أنا والقناع"؟

يعرض برنامج "أنا والقناع" على شاشة قناة الحياة، وهو برنامج حواري فني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب وتستضيف كل حلقة فنانًا للكشف عن بعض الأسرار في حياته الشخصية والفنية.

نجوم الجزء الأول من برنامج "أنا والقناع"

حرصت منى عبدالوهاب في جزء الأول من برنامجها على استضافة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر.

برنامج أنا والقناع في رمضان 2024

وحرصت المتحدة على تقديم برنامج "أنا والقناع" الجزء الثاني كونه من البرامج التي تكشف أسرار النجوم وتغوص في تفاصيل ماضيهم وهذا النوع من برامج “توك شو” يهم شريحة كبيرة من الجمهور خلال شهر رمضان.

أنا والقناع برنامج يعرض يوميًا خلال شهر رمضان ضمن باقة من البرامج والأعمال التي تعرضها قنوات الشركة المتحدة خلال رمضان ج منوعات حواري في رمضان.

وعلم "الدستور" من مصادر خاصة أن البرنامج تم انطلاق تصويره في سرية تامة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض حلقاته خلال موسم رمضان المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الأيام القليلة الماضية.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، وكان موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.