الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بسرقة شقة سكنية في القطامية للجنح

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بإحالة متهم بسرقة شقة سكنية في منطقة القطامية، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق مبالغ مالية من داخل الشقة السكنية، بعد أن دخلها بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستغل المتهم عدم تواجد أصحاب الشقة بعد مراقبته لتوقيت خروجهم وعودتهم لمسكنهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دخل إلى الشقة السكنية واستولى على المبالغ المالية وأنفق جزءًا منها على متطلباته الشخصية.

شقة سكنية منطقة القطامية محكمة الجنح كاميرات المراقبة إحالة الشقة السكنية سرقة مبالغ مالية

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