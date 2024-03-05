افتتاح المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية

افتتح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (EJUST)، المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم، والذى يضم أعمال طلاب الفرقة الأولى، ومشروعات طلاب الفرقة الثانية في فصل الخريف لبرامج تصميم المنتجات الصناعية والتصميم الداخلي وتصميم الميديا الرقمية والفنون في الصناعات الإبداعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور محمد هلال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور داليا يونس مدرس العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والمهندس يوسف العربي، والدكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرامج وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

مخرجات مشروعات الطلاب تمثل نواة حقيقية لتطوير ودعم التصميم والصناعة المصرية

وقال الدكتور عمرو عدلى إن مخرجات مشروعات الطلاب تمثل نواة حقيقية لتطوير ودعم التصميم والصناعة المصرية مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على أن توفر للطلاب تجربة تعليمية متكاملة مع الصناعة.

وأشاد بدور برامج الفن والتصميم في الصناعة والمجتمع فى إعداد أجيال متميزة ومختلفة لمواكبة متطلبات سوق العمل فى عصر التحول الرقمي.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد هلال عن إعجابه بمستوى طلاب الجامعة المصرية اليابانية وامتلاكهم المهارات والجدارات المطلوبة للتصميم في عصر التحول الرقمي.

إشادة باهتمام الجامعة اليابانية ببناء عقلية وشخصية الطالب

كما أشادت الدكتورة داليا يونس باهتمام الجامعة اليابانية ببناء عقلية وشخصية الطالب مع التركيز على التصنيع والإنتاجية.

وأثنى المهندس يوسف العربي على مستوى تصميمات الأجهزة المنزلية المعروضة، وعلى إتقان الطلاب لأدوات وبرامج تصميم المنتجات وقدرتهم على إظهار افكارهم التصميمية بصور متعددة متطورة.

وقالت المهندسة ياسمين علواني، إن الطلاب يتميزون بفكر إدراكي جيد جدًا لمتطلبات سوق العمل، مما يجعلهم قادرين على مواكبة التغيرات والاستجابة لها في المستقبل بصورة أفضل.

الجامعة تنظم أول ورشة عمل بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية

وفي سياق آخر نظمت الجامعة المصرية اليابانية أول ورشة عمل بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية، لربط البحث العلمى بالصناعة.

وأكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية أنه فى اطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة، ولدعم المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" نظمت الجامعة "ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي" للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة والبحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة. وللتدريب العملي على إمكانيات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية.

معرض طلاب الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية

معرض طلاب الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية

معرض طلاب الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية