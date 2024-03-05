الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد تسليم مشروع "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض في القاهرة الجديدة

سكن مصر
سكن مصر"

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10/3/2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 25/3/2023، في مواعيد محددة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 150، يوم الأحد 10/3/2024، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الإثنين 11/3/2024، ووحدات العمارة رقم 152، يوم الثلاثاء 12/3/2024، ووحدات العمارة رقم 153، يوم الأربعاء 13/3/2024.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 177، يوم الأحد 17/3/2024، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارة رقم 180، يوم الأربعاء 20/3/2024، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الخميس 21/3/2024.

وقال: إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الأحد 24/3/2024، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الإثنين 25/3/2024،  وأنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق، والمرافق، والكهرباء، والزراعة، بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة، مشددًا على القائمين على المشروعات بضرورة دفع الأعمال الجاري تنفيذها، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.

جهاز القاهرة الجديدة مشروع سكن مصر ارض المعارض المنطقة الاولي المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

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