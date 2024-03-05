الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. للمرة الثانية.. الاحتلال يطلق النار على الفلسطينيين فى غزة خلال تلقيهم المساعدات

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الإثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت في غزة للحصول على المساعدات الإنسانية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

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