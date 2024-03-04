الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن تأثير الأزمات الإقليمية على حركة العبور

قناة السويس
قناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير القناة والتحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وأكد ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة سي بي سي، أن الهيئة تسعى لتحقيق رؤية استراتيجية لتحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي عالمي يلبي احتياجات السوق، ويحقق الأمن والكفاءة للملاحة البحرية.

وتابع ربيع، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتم تمويله من الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري، ودون اللجوء إلى أي مصادر خارجية، مؤكدا أن الهيئة تسعى لإنهاء مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي بحلول عام 2034.

وبخصوص الأزمات التي تمر بها منطقة البحر الأحمر، قال "ربيع" إن مصر تتعرض لتأثيراتها كما باقي الدول، ولكنه أعرب عن تفاؤله بأن حل هذه الأزمات سينعكس إيجابا على حركة عبور السفن من قناة السويس، والتي تعد شريان حياة للاقتصاد المصري والعالمي.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس تطوير القناة البحر الاحمر ممر ملاحي حركة عبور السفن

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