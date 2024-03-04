الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية الحدودية مع لبنان

الحرب في لبنان
الحرب في لبنان

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية على طول المنطقة الحدودية مع لبنان.

الحرب في لبنان

وكانت قد أكدت وسائل إعلام لبنانية أن مدفعية الاحتلال تستهدف بالقذائف الفسفورية والدخانية الأطراف الشرقية لبلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة شميس على أطراف بلدة كفر شوبا جنوب لبنان، وذلك ردًا على هجمات حزب الله اللبناني أمس.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية صفارات الإنذار الحرب الصهيونية على لبنان

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