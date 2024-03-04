الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طفلة فلسطينية نازحة: "مصر هى كل شىء بالنسبة إلينا"

جريدة الدستور

كشف محمد أبودلال، نازح من شمال غزة منذ أربعة أشهر، إن الأوضاع كارثية للغاية، معبرًا:" مش قادرين نعيش، بناكل الخبز الحاف، وهناك صعوبة في التأقلم مع العيش في هذه المخيمات في ظل برودة الليل القارسة."

تدني الأوضاع في غزة 

وأكد، خلال حديثه لكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أنه هرب من جرائم الاحتلال بعد أن طالت الدبابات والقصف بيوتنا".

معاناة شعب غزة

وفي السياق ذاته قالت طفلة فلسطينية،:" بشكر أهل مصر اللي وقفوا معانا في الحرب، ومصر هى كل شىء بالنسبة إلينا، وأريد أن أهدي أغنية دمي فلسطيني للشعب المصري الشقيق".

كان قد قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الكيان الصهيوني يتعمد استهداف المنشآت الصحية والكوادر الطبية وهيئة الإسعاف، ولهذا يمكن القول إن الوضع الصحي في فلسطين متدهور بصورة كبيرة.

نازح فلسطيني معاناة شعب غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية بردوة الليل المساعدات المصرية

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