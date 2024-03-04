جاليري المشهد يفتتح أول معارضه بأعمال نخبة من كبار الفنانين الأربعاء القادم

وسط نخبة من كبار الفنانين والإعلاميين والأكاديميين والشخصيات العامة والمؤثرين في الوسط الفني والتشكيلي يفتتح جاليري المشهد أول معارضه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء القادم 6 مارس 2024.

ويضم معرض إطلاق الجاليري مجموعة منتقاة من أعمال 24 فنانا مصريا من أصحاب التجارب الفنية الراسخة والأسماء اللامعة في مصر وفي العالم العربي.

ويقول الفنان إيهاب اللبان معد المعرض إن فكرة إنتقاء مجموعة اعمال لكبار الفنانين في الوسط التشكيلي لم تكن فكرة عابرة، لكنها فكرة أصيلة في فلسفة سياسة الجاليري مؤكدا على أن المعرض الجماعي ليس تجميعا وفقط من هنا وهناك، لكنه يحمل رسالة فنية تبرز المشهد التشكيلي المصري وجمالياته الحديثة وقضاياه المثارة، كما أنه أراد أن يؤكد أن تجاور الرؤى الجمالية بتنوعاتها المختلفة وأجيالها المتعددة يسهم في تكوين صورة عامة للمشهد التشكيلي المصري، مؤكدا حرص المعرض على أن يضم العديد من القيم الفنية الحاضرة والتجارب التشكيلية الفارقة سواء في التكنيك أو في المحتوى.

ويضم المعرض أعمال لكل من ادم حنين، فاروق حسني، صبري منصور، عادل السيوي، عبد العزيز صعب، عادل ثروت عصام درويش ، جيهان سليمان حسن كامل، طارق الشيخ، رضا عبد الرحمن، ناجي فريد، خالد حافظ، حازم المستكاوي، حنفي محمود، ساميّ ابو العزم، فتحي عفيفي، محمد مندور، محمد رضوان، وائل درويش، هاني فيصل، نجلاء سمير ، مروة عادل، احمد قاسم