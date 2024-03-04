محمد الشلالدة: الفترة المقبلة سيكون هناك تغيير شامل فى السلطة الفلسطينية

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن يجب إنهاء حالة الحرب بشكل جذري، والقضية هي حق نقرير مصير للشعب الفلسطيني وليست قضية مساعدات إنسانية.

حق تقرير المصير

وأكد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشعب الفلسطيني يستحق من المجتمع الدولي أن يحصل على حقه في تقريره مصيره، خاصة بعد هذه الانتهاكات والجرائم الصهيونية الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حقه.

وأضاف في حديثه، أن الدول الغربية فشلت وأخفقت في إيقاف الكيان الصهيوني عن تلك جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان في حق الإنسانية الفلسطينية.

وتابع:" كان هناك استماع للفصائل الفلسطينية في موسكوا، وكانت رسائل روسيا تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها من تدير المنطقة، وتم الاتفاق على العديد من قضايا الحد الأدني".

واستطرد:" كشف يمكن تشكيل حكومة توافق وطني في ظل الحواجز الصهيونية في فلسطين الآن؟، لذا المشكلة الأساسية في فلسطين الآن هو وجود الاحتلال الصهيوني".

الانتخابات الفلسطينية

وذكر، أن الحكومة هي مرحلة انتقالية لإعادة إعمار غزة، والفترة المقبلة ستشهد فلسطين انتخايات رئاسية وبرلمانية وسيكون هناك تغيير شامل في السلطة وفق الدستور الفلسطيني الشرعي.