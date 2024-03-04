صُنع فى مصر.. مصانع جديدة للأعلاف وقطع غيار السيارات بمليارات الدولارات

تشهد مصر خلال الفترة القليلة المقبلة جنى ثمار جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المصانع الحكومية عبر افتتاحات وشيكة لسلسلة من المصانع الضخمة والعملاقة، التى توفر آلاف فرص العمل وتسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية، تحت شعار «بكل فخر صُنع فى مصر».

مجمع هاير الصناعى العملاق 135 مليون دولار لإنتاج الأجهزة المنزلية المعمرة

تبلغ استثماراته نحو ١٣٥ مليون دولار، ويقع على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، ويضم مصانع لإنتاج التليفزيونات والغسالات والثلاجات والتكييفات، ومصانع للصناعات المغذية، ومصنعًا لتشكيل المعادن والحقن البلاستيكية والدهانات.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى لإنتاج التليفزيونات والغسالات والتكييفات على مساحة ٧٠ ألف متر مربع، بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، مع توجيه ٧٠٪ للسوق المحلية، و٣٠٪ للأسواق الخارجية، بنسبة مكون محلى ٦٠٪، ترتفع إلى ٧٠٪ خلال عامين.

وانطلق التشغيل التجريبى خلال الشهر الحالى، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا، بينما تخصص المرحلة الثانية لإنتاج الثلاجات والمجمدات باستثمارات نحو ٦٠ مليون دولار لإنتاج نصف مليون وحدة سنويًا، حيث يوفر المجمع نحو ٣ آلاف فرصة عمل.

«بيكو» 100 مليون دولار للأفران صديقة البيئة

تعد الشركة من أولى الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية فى مصر للمصنع الجديد باستثمارات أكثر من ١٠٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١١٤ ألف متر مربع.

وتنتهى المرحلة الأولى خلال الشهر الحالى لإنتاج أجهزة الثلاجات والأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة بطاقة إنتاجية ١.٢ مليون جهاز سنويًا، وتوجيه نحو ٦٠٪ من الإنتاج للخارج و٤٠٪ للسوق المحلية، والاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، وتوفير ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

«سوميتومو» اليابانى 100 مليون دولار لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات

من المقرر افتتاح المصنع الثامن لمجموعة «سوميتومو» اليابانية فى مصر قريبًا، حيث يقام المصنع على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع، وسيكون أكبر مصنع فى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية وكابلات السيارات، ويوفر نحو ١٠ آلاف فرصة عمل، بتكلفة إنشاء ١٠٠ مليون دولار.

مجمع صناعى إماراتى فى قنا 400 مليون دولار للأعلاف

يتبع مجموعة «سى إف سى» الإماراتية، ويقام بمحافظة قنا، ويعد أول مشروع شراكة صناعية متكاملة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باستثمارات ٤٠٠ مليون دولار، ورأسمال مدفوع ١٠٠ مليون دولار. ويعد الأول من نوعه بنظام المناطق الحرة لإنتاج الأعلاف الغذائية، على مساحة ٣٧٠ ألف متر مربع، بمنطقة «هو» الصناعية بنجع حمادى، ويوفر ٢٦٠٠ فرصة عمل بطاقة إنتاجية ١.٥ مليون طن.

«ميديا مصر» 110 ملايين دولار للغسالات

يقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ١١٠ ملايين دولار لإنتاج غسالات الأطباق، وتصدير ٩٠٪ من الإنتاج للخارج. يوفر نحو ١٥٠٠ فرصة عمل، ومن المتوقع افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة، إضافة إلى مجموعة مصانع جديدة فى منطقة السادات باستثمارات نحو ١٠٥ ملايين دولار، على مساحة ٢٢٠٠ متر.

أكبر مصنع للغزل والنسيج 50 مليار جنيه استثمارات

يجرى حاليًا تكثيف العمل لافتتاح مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية بتكلفة استثمارية وصلت إلى نحو ٥٠ مليار جنيه، اشتملت على إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى لإنتاج ١٨٨ ألف طن من الغزل، بخلاف مصنع غزل ٤ الذى ينتج ١٥ طنًا يوميًا، ومصنع لإنتاج أقمشة «الجينز» فى دمياط، وهو أول مصنع فى مصر لهذا الغرض، كما يشهد مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج إنتاج ٥٥ مليون قطعة ملابس وافتتاح محالج جديدة للقطن.