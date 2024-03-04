الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين، انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة، قائلًا إن  قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف.

كما أشار إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها؛ بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مضيفًا: "لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين".

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني على الحاجة إلى حل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية مواطني غزة، مردفًا: "ما يدخل من مساعدات لا يفي باحتياجات النازحين والمصابين".

على صعيد آخر، نفذت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي.

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني غزة قوات الاحتلال المدنيين الطواقم الطبية العدوان الإسرائيلى الهلال الأحمر المصري

مواد متعلقة

محمود أبوعطا: إقامة معسكر إغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى خان يونس

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل معسكر مصر الإغاثى فى خان يونس (فيديو)

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الهلال الأحمر الفلسطينى: لا مكان آمن فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: نتعاون مع مصر لإنشاء أول مخيم منظم للنازحين فى خان يونس

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر المصرى يقيم مخيمًا للنازحين جنوب قطاع غزة (فيديو)

"الهلال الأحمر": غزة تعانى نقص المياه ومركز واحد فقط فى جباليا يقدم الخدمة الطبية

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

احذر.. هذه العلامات تدل على نقص مستويات السكر فى دمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: لوجان روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال