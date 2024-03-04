الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين، انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة، قائلًا إن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف.

كما أشار إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها؛ بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مضيفًا: "لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين".

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني على الحاجة إلى حل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية مواطني غزة، مردفًا: "ما يدخل من مساعدات لا يفي باحتياجات النازحين والمصابين".

على صعيد آخر، نفذت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي.