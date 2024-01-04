الهلال الأحمر يكشف تفاصيل معسكر مصر الإغاثي في خان يونس (فيديو)

قال مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل جنبًا إلى جنب مع جمعية الهلال الأحمر المصري في بناء مخيمات النازحين بقطاع غزة.

مخيم للنازحين

وأكد مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر، خلال حواره لكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أنه يتم العمل على إنشاء مخيم للنازحين بقطاع غزة وإمداده بكل سبل الحياة من مياة وكهرباء وغذاء.

كما أفاد المهندس محمد حسن، مسئول الاستجابة بالهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري يحرص كل الحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سريعًا من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وتابع: "نعمل الآن على بناء مخيم يتسع لاستقبال 7 آلاف مواطن بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وسيتم إمداد المواطنين داخل المخيم بكل سبل الحياة بشكل يومي متواصل".

