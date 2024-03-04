الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجفاف وسوء التغذية.. كيف دفع أطفال غزة ثمن ويلات الحرب الإسرائيلية؟

اطفال غزة
اطفال غزة

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، الضوء على تصعيد العنف في غزة من قبل القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، موضحة أن الأطفال في غزة يدفعون ثمن الحرب ويعانون من الجفاف وسوء التغذية ما أدى إلى وفاة العديد منهم.  

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة ارتفع إلى 15 طفلا، وسط ظروف يائسة بسبب خنق إسرائيل للمساعدات وتدمير القطاع المحاصر – مما يعزز الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع. 

وفي الوقت نفسه، حذر طبيب فلسطيني أمريكي يقوم برعاية الفلسطينيين المصابين بجروح بالغة من الخيام في مدينة رفح الجنوبية، من أن نظام الرعاية الصحية في غزة "قد تم تدميره بالكامل".

آخر تطورات الأوضاع في غزة 

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"الأغذية العالمى": هناك حاجة ماسّة لممر المساعدات لمنع المجاعة فى شمال غزة

وفي السياق ذاته، عقد وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال اجتماع ثلاثي.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أن نتنياهو لم يكن على علم بخطط غانتس وأصدر تعليمات للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تسهيل الزيارة. لكن غانتس قال إنه أبلغ نتنياهو شخصيا بخططه، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

كما أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، عاموس هوشستاين، موجود في لبنان، محذراً من أن تصعيد العنف ليس في مصلحة الشعبين اللبناني والإسرائيلي. 

ويتواجد هوشستاين في بيروت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لإيجاد حل دبلوماسي للأعمال العدائية المستمرة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي شبه فيه فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الوضع في غزة بـ "برميل بارود" يمكن أن يشعل حرباً إقليمية أوسع في أي لحظة.

كما يجتمع الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون في القاهرة لتسوية محادثات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل وحماس بعد أن قالت إسرائيل إنها لن ترسل وفدا. وقال مسؤول إسرائيلي إن قرار تخطي المحادثات اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نائبة الرئيس الأمريكي تدعو إلى مزيد من المساعدات لغزة

ومن جانبها، دعت كامالا هاريس يوم الأحد بقوة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة إن الناس في المنطقة “يتضورون جوعا” في مواجهة الظروف “غير الإنسانية”، وحثت إسرائيل على بذل المزيد من الجهد في إحدى هذه الحالات. أقوى المحاولات التي يقوم بها مسؤول أمريكي حتى الآن.

غزة إسرائيل الأطفال العنف القصف الإسرائيلى

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