الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الأغذية العالمى": هناك حاجة ماسّة لممر المساعدات لمنع المجاعة فى شمال غزة

غزة
غزة

قال مدير برنامج الأغذية العالمي في غزة ماثيو هولينجورث، اليوم الإثنين، إن استشهاد أكثر من 100 شخص عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار بالقرب من قافلة مساعدات في غزة كان مأساة ينبغي توقعها، وكان من الممكن منعها.

وأضاف ماثيو هولينجورث، أيضًا، أن هناك حاجة ملحّة لممر مساعدات إلى شمال غزة لمنع حدوث مجاعة "من صنع الإنسان" هناك، بعد تجويع الفلسطينيين للطعام بسرعة وعلى نطاق مرعب.

نصف مليون شخص يعانون المجاعة 

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الهلال الأحمر الفلسطينى: نأمل بوجود تحرك دولى جاد لوقف المجاعة فى غزة


وتابع: "أن يكون لدينا وضع اليوم حيث يواجه نصف مليون شخص المجاعة خلال خمسة أشهر فقط، فهذا أمر غير عادي على هذا النطاق، كما أنه لا يوجد مكان آخر في العالم اليوم يضم هذا العدد الكبير من الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في أي مكان، وكل ذلك من صنع الإنسان".

 

غزة برنامج الغذاء الحرب المجاعة الإحتلال الإسرائيلي

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