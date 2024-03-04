بكل فخر صنع في مصر.. افتتاح كبرى المصانع الأجنبية قريبا

تشهد مصر خلال الفترة القليلة المقبلة جني ثمار جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المصانع الحكومية عبر افتتاحات لسلسلة من المصانع الضخمة والعملاقة والتي توفر آلاف فرص العمل وتعمل على زيادة حجم الصادارات المصرية تحت شعار بكل فخر صنع في مصر.

مجمع هاير الصناعي العملاق

تبلغ استثمارته نحو 135 مليون دولار ويقع على مساحة 200 ألف متر مربع وبضم مصانع لإنتاج التلفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف ومصانع للصناعات المغذية ومصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات المشروع على مرحلاني الأولى لإنتاج التلفزيون والغسالات والتكييف علي مساحة 70 الف متر مربع بحجم انتاح مليون وحدة سنوية سيتم توجيه70٪ للسوق المصري و30 ٪ للأسواق الخارجية بنسبة مكون محلي 60٪ ترتفع إلي 70٪ خلال عامين انطلق التشغيل التجريبي خلال الشهر الجاري ومن المتوقع افتتاحه قريبا للغاية بينما المرحلة الثانية لإنتاج الثلاجات والفريزر باستثمارات نحو 60 مليون دولار لإنتاج نصف مليون وحدة سنويا حيث يوفر المجمع نحو 3000 فرصة عمل مباشر للشباب.

مصنع بيكو لإنتاج أجهزة الثلاجات الأفران صديقة للبيئة

تعد الشركة من أوائل الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية في مصر، المصنع الجديد بها باستثمارات أكثر من 100 مليون دولار علي مساحة 114 ألف متر المرحلة الألي تنتهي خلال الشهر الجاري لإنتاج أجهزة الثلاجات الأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة بطاقة إنتاجية 1.2 مليون جهاز سنويا وتوجيه نحو 60٪ للخارج و40٪ للسوق المصري والاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتصدير المنتجات تحت شعار صنع في مصر.

مصنع سوميتومو الثامن.. أكبر مصنع في العالم

من المقرر افتتاح المصنع الثامن لمجموعة سوميتومو اليابانية في مصر خلال الفترة القريبة القادمة حيث يقام المصنع علي مساحة 150 ألف متر مربع وسيكون أكبر مصنع في العالم لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل خاصة أن تكلفة المصنع الجديد تبلغ نحو 100 مليون دولار.

مجمع صناعي إماراتي لإنتاج الأعلاف

يتبع مجمعة سي اف سي الإماراتية بمحافظة قنا ويعد أول مشروع شراكة صناعية متكاملة بين كلا من مصر والإمارات والأردن والبحرين باستثمارات 400 مليون دولار ورأس مال مدفوع 100 مليون دولار ويعد الأول من نوعه بنظام المناطق الحرة لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية علي مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة الهوا الصناعية بنجع حمادي ويوفر 2600 فرصة عمل بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن.

مصانع ميديا مصر

المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استثمرت الشركة نحو 110 مليون دولاو لإنتاج غسالات الأطباق يصدر منه 90٪ للخارج ويوفر نحو 1500 فرصة عمل سيتم افتتاح منطقة لوجيتسية مخصصة لتصدير منتجات الشركة في مصر بالإضافة إلى مجموعة مصانع جديدة في منطقة السادات باستثمارات نحو 105 مليون دولار علي مساحة 2200 متر.

أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى

تبدأ خلال الفترة القادمة التجهيز لافتتاح مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية بتكلفة استثمارية وصلت إلى نحو 50 مليار جنيه اشتملت علي انشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى لإنتاج 188 ألف طن من الغزل بخلاف مصنع 4 الذي ينتج 15 طن يومي ومصنع لإنتاج أقمشة الجينز في دمياط وهو أول مصنع في مصر كما يشهد مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج إنتاج 55 مليون قطعة ملابس ومحالج جديدة للقطن المصري.