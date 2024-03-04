رئيس الإفريقي للسلاح: مصر تحتكر الصدارة بفارق كبير عن باقي الدول والتنظيم رائع

أكد السنغالي "مبانيك ندياي" رئيس الاتحاد الإفريقي للسلاح، روعة التنظيم المصري لبطولة إفريقيا للناشئين والشباب و15 سنة المقامة خلال الفترة من 1 حتى 7 مارس داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي إنه رغم صعوبة تنظيم هذه البطولة التي تشمل الأسلحة الثلاثة للأعمار الثلاثة المختلفة، حيث يتنافسون في فردي البنين والبنات والفرق، إلا أن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني وقيادة اللجنة المنظمة للبطولة استطاعوا تنظيم بطولة مميزة ذات سلاسة في صالات استاد القاهرة الدولي.

وعن المستوى الفني للبطولة، قال رئيس الاتحاد الإفريقي إن مستوى اللاعبين جيد بالنسبة لهذه الأعمار، مشيراً إلى أن مصر تحتكر الصدارة الإفريقية بفارق كبير عن باقي الدول.

وأوضح “مبانيك ندياي” أن الاتحاد الإفريقي للسلاح هو أحدث الاتحادات القارية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1989 ويضم حاليًا 31 دولة.

وأشار إلى أنهم حديثو التأسيس في مجال لعبة السلاح، مبيناً أنه كان هناك فجوة في المستوى بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية والآسيوية، ولكن استطاعت دول شمال إفريقيا وخاصةً مصر تضييق هذه الفجوة والصعود على منصات التتويج العالمية والأولمبية، رفقة الدول الكبرى ومتقدمة عليها في بعض الأحيان.



وقال رئيس الاتحاد الإفريقي: "لقد وقعنا مع الاتحاد المصري بروتوكول تعاون من أجل الاستفادة من خبرات مصر في مجال الرياضة على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام، وذلك من أجل رفع مستوى الرياضة في قارة إفريقيا. كما قمنا بتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد الآسيوي واتحاد بان أمريكا."

واختتم رئيس الاتحاد الإفريقي تصريحاته قائلاً: "مصر سبق لها الحصول على ميدالية أولمبية في عام 2012، وبالطبع بعد التطور الكبير الذي شهدته اللعبة في مصر خلال الأعوام الماضية، فمن المؤكد أن الفراعنة سينافسون على ميدالية أولمبية في باريس 2024."