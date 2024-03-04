تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كهربائي متهم بقتل عامل بسلاح نارى بسبب خلافات مالية.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر ادعاء مشاجرة.

ضبط كهربائى متهم بقتل عامل بسلاح نارى.. بسبب خلافات مالية

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى "عامل- مقيم بدائرة القسم" وكهربائى- مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما

تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى "باستخدام فرد خرطوش" تجاه المتوفى، نتجت عنه إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.