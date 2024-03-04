يوم المرأة العالمي 2024: متى يأتي ولماذا نحتفل به؟ تعرف التاريخ والأهمية

"المستقبل أنثوي" وإلى أن نحصل عليه، لا يمكننا التوقف عن التخيل حول رؤية لمستقبل تتمتع فيه المرأة بفرص دماغية متساوية وتمثيل وتأثير، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع، وبالتالي، إذا كنت ( مثلنا) نؤمن بإمكانية التقدم في المجتمع، ليس هناك يوم أفضل من يوم المرأة العالمي للتأكيد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة بما في ذلك السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية.

لقد كانت هناك مساهمات كبيرة للمرأة في المجتمع عبر التاريخ، وتكمن إمكانية تقديم مساهمات أكبر في المستقبل، لذلك يمكننا جميعًا استخدام يوم المرأة العالمي هذا لتمكين المرأة من خلق مستقبل أفضل للجميع، وتشجيع المرأة على تولي أدوار قيادية. وإسماع أصواتهم في عمليات صنع القرار.

تاريخ:

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن اليوم العالمي للمرأة نشأ من أنشطة الحركات العمالية في أمريكا الشمالية وأوروبا في القرن العشرين. تم الاحتفال باليوم الوطني الأول للمرأة في الولايات المتحدة في 28 فبراير 1909، إحياءً لذكرى إضراب عمال الملابس عام 1908 في نيويورك، والذي احتجت خلاله النساء على ظروف العمل القاسية.

وأصبح ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 أول اتفاق دولي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وفي وقت لاحق، في 8 مارس 1975، خلال السنة الدولية للمرأة، احتفلت الأمم المتحدة بأول يوم عالمي رسمي للمرأة.

بعد اعتماد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977، أصبح اليوم العالمي للمرأة عطلة عالمية رئيسية، حيث تمت دعوة الدول الأعضاء لإعلان يوم 8 مارس باعتباره عطلة رسمية للأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي.

دلالة:

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لنشر رسالة المساواة بين الجنسين لخلق مجتمع أفضل خالي من التحيز بين الجنسين. يحتفل هذا اليوم بالمرأة ويتناول قضايا مثل حقوق المرأة المتساوية والعنف والإساءة ضد المرأة والحقوق الإنجابية.

الاحتفالات:

يحتفل الناس باليوم العالمي للمرأة من خلال جعل النساء في حياتهم يشعرن بالخصوصية من خلال الإيماءات الدافئة. يمكنك اصطحابهم إلى مطعمهم المفضل لتناول العشاء، وصنع هدايا مصنوعة يدويًا، وإهداءهم كتبًا كتبها مؤلفات، وتثقيف نفسك حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومشاهدة أفلامهم المفضلة والمزيد.