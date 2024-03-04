الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للصناعات الهندسية": 25.4% زيادة في الصادرات خلال يناير 2024

مي حلمي المجلس التصديري
مي حلمي المجلس التصديري لصناعات الهندسية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر يناير 2024 بنسبة 25.4% حيث بلغت 348 مليون دولار مقابل 277.7 مليون دولار فى يناير 2023.

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أبرز القطاعات الهندسية التى حققت نمو صادرات المصرية خلال شهر يناير 

 

وذكر التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أبرز القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2024 بالمقارنة بشهر يناير عام 2023 هي الكابلات حيث حققت نموًا بنسبة 69% ومكونات السيارات ارتفعت 46.6% وصادرت الأجهزة المنزلية ارتفعت 3.1% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 3.2% وارتفعت صادرات وسائل النقل 252.8%.

 

الصناعات الهندسية تخترق 20 دولة لتحقق زيادة الصادرات خلال شهر يناير 

 

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها خلال يناير 2023، جاءت أوروبا في مقدمة القارات المستوردة من مصر ومن بين الدول الأوروبية "تركيا ثم المملكة المتحدة - فرنسا – ليتوانيا- التشيك – المانيا- سلوفاكيا" وفي قارة آسيا "السعودية – الإمارات -العراق - الاردن- لبنان ) أفريقيا (ليبيا - المغرب- الجزائر - بوركينا فاسو - السودان- نيجيريا - كينيا) - أسواق أخرى (أمريكا).

ومن جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال يناير 2024 يأتي استكمالًا للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

وأشارت مي حلمي، إلى أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.


وكشفت مي حلمي، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.


وذكرت"حلمي"، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.

التصديري للصناعات الهندسية زيادة الصادرات يناير 2024 حققت

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