مصر للتأمين تشارك بالمعرض الأول للخدمات المالية غير المصرفية بمحافظة دمياط

شاركت شركة مصر للتأمين بالمعرض الأول للخدمات المالية غير المصرفية بمحافظة دمياط الذي تنظمة الهيئة العامة للرقابة المالية والمزمع عقده بكل محافظات الجمهورية برعاية كريمة من رئيس الوزراء وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

وقالت الشركة إن المشاركة تأتي حرصًا من شركة مصر للتأمين على رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة التأمينية، ودعم كل الجهود التى تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم التنمية ورفع مستويات المعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

وقد شهد المعرض مشاركة واسعة من ممثلي شركات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتخصيم والتأجير التمويلي وأكثر من 30 مؤسسة مالية غير مصرفية وتفاعل كبير من أبناء محافظة دمياط وأن ذلك يعد دلالة على أهمية مثل هذه المعارض في زيادة التفاعل بين المؤسسات المالية غير المصرفية والجمهور، مما يسهم في الوقوف على احتياجات الأفراد وتقديم الحلول المختلفة لهم.

أكبر شركة تأمين

وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي إن الشركة شاركت بالمعرض انطلاقًا من دورها كأكبر شركة تأمين ممتلكات بالسوق وأول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية.

وأضاف أن المشاركة بالمعرض تأتي إيمانًا من الشركة بأن هذه المعارض تعد حلقة التواصل بين المؤسسات والجمهور، بالإضافة لأهميتها في تعريف الجمهور بالأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة التأمين والدور الذي يقوم به ومن ثم تعزيز القدرات المالية للأفراد وزيادة قاعدة العملاء والفئات المستفيده من التأمين، ويعد المعرض فرصة لتعريف الجمهور بالخدمات والحلول المبتكرة التى تقدمها الشركة لتيسير العملية التأمينية للعملاء، بالإضافة إلى تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالخدمات والتغطيات التأمينية المختلفة التى تقدمها الشركة لتوفير الحماية والأمان لمشروعاتهم وإلقاء الضوء على أهمية التأمين لاستدامه المشروعات واستمرارها، مما يعزز قدراتنا وإمكاناتنا، ويسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.

وأكد أن الشركة تحرص على تطوير المنتجات والخدمات التأمينية التى تقدمها للعملاء، وذلك بتقديم حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء، ولذلك أولت الشركة اهتمامًا خاصًا بالتأمين متناهي الصغر وعمدت إلى استحداث خدمات تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة، من خلال توفير تغطية تأمينية ضد العديد من الأخطار فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وهو ما يعد خطوات لتحقيق استراتيجية الشمول التأميني، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فكان من ذلك إصدار الشركة وثيقة حياة كريمة ضد أخطار الحوادث الشخصية، والتى توفر العديد من المزايا والتغطيات التأمينية مقابل قسط سنوي بسيط، والتى يستطيع العميل إصدارها بشكل آلى تمامًا ابتداء من إدخال العميل للبيانات وطلب الإصدار واختيار وسيلة السداد من العديد من طرق الدفع الإلكترونية والحصول على الوثيقة عن طريق التطبيق، هذا بالإضافة إلى التغطيات التأمينية المتنوعة التى توفرها الشركة للعملاء من تأمين طبي، وتأمين السيارات، وتأمينات الحوادث المتنوعة والحريق وغيرها من الخدمات التأمينية المتميزة التى تقدمها الشركة لتلبية احتياجات عملائها.