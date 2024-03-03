الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة تحث إسرائيل على فتح المعابر الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل كافٍ إلى الفلسطينيين، لافتة إلى أنهم بأمسّ الحاجة إليها.

وحثت إسرائيل على إبقاء المعابر مفتوحة، وفتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات في قطاع غزة.

كما كشف مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أهمية الإجراء الصامت في اجتماع مجلس الأمن والدول التي اقترحت الاجراء.

وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية، أن الإجراء الصامت في اجتماع مجلس الأمن لبحث ما حدث في غزة، عبارة عن تعبير تقني يستخدم في الأمم المتحدة، لاعتماد الوثائق وهو اعتماد بالتبرير وليس اعتماد اثناء جلسه رسمية.

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