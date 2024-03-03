تابوت وقطع أثرية خلال أعمال إنشاء مستشفى بنها.. اعرف أهمية هذا الاكتشاف

أكد د.جلال أحمد بكر، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا اكتشاف تابوت وقطع أثرية خلال أعمال إنشاء مستشفى بنها.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "ETC":"هذا الاكتشاف يثبت مقولة أن مصر تعوم على بحيرة من الآثار، فكل الأماكن في مصر والوجه البحري على وجه التحديد بها مواقع أثرية كثيرة".

وتابع "منطقة بنها بها سبق تاريخي حيث كانت منطقة ذات أهمية تاريخية، وممكن لمجموعة من العواصم منها الشرقية كان بها عاصمتان مهمتان في مصر القديمة".

وواصل:"كلمة بنها كلمة مصرية قديمة وتعني الشجرة المقدسة، وهي نموذج لمجوعة كبيرة من المناطق التي بقيت تسميتها من العصور القديمة، وكانت لهذه المنطقة أهمية تاريخية".

وأوضح أن وزن التابوت المكتشف والذي يصل إلى 50 طن، لايثير التعجب إذ كانت المسلات التاريخية التي تنقل من أسوان إلى محافظات الدلتا، كانت تنقل كميات كبيرة من الأطنان".

العثور على كشف أثرى أثناء الحفر لإنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد

واكتشفت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجود تابوت وبعض القطع الأثرية داخل المشروع وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع وهي حوائط خرسانية لمنع التسرب بكل المستشفى.