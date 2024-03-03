الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أزمة حلمى بكر.. القصة الكاملة للاتهامات المتبادلة بين أرملته ونجله

حلمي بكر
حلمي بكر

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه لا أحد يتمنى تلك النهاية التي حدثت للموسيقار حلمي بكر، مؤكدًا أن السيدة سماح لا تدبر مقتل زوجها والد ابنتها الوحيدة والقصة بها مبالغات ومن الوارد حدوثها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": "أتمنى النقابة الموسيقية تتدخل، ويكون لصوت العقل دور"، موضحًا أن الفنان مصطفى كامل كان له خلاف قديم مع السيدة سماح القرشي قبل رحيل الموسيقار حلمي بكر، وهو ما جعل الأخير يتدخل ويشتبك مع نقيب الموسيقيين.

وتابع: "إنّ الجدل الذي صاحب وفاة الموسيقار حلمي بكر لم يمنح أحدًا فرصة الحديث عن فنه العظيم، موضحًا: "هذا الموقف ذكرني بما حدث في مطلع هذا القرن عندما انتحرت سعاد حسني، فأصبح الجدل قُتلت أم انتحرت، وعلى مدار أكثر من 20 عامًا ليس لهذا السؤال أي إجابة".

وواصل: "في هذه الحالة الأمور تبدو أصعب، لأن المتهمة بالقتل هي زوجة وأم لطفلة شقيقة هشام التي يتهمها بالقتل، وبالتالي فإن ما يحدث في حالة حلمي بكر أشد ضراوة مما حدث في حالة سعاد حسني".

وأوضح طارق الشناوي أن القضاء المصري سيفصل في هذه المسألة، فالحكم عنوان الحقيقة: "الجميع يعلم بأنه كانت هناك خلافات وصلت للنيابة بين حلمي بكر وزوجته، ثم انفصلا وتنازعا على البنت وشقة المهندسين وهي مشكلات قانونية تحدث دائمًا، والأمور تتصاعد أكثر مما نتوقع أو نتمنى".

حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر أزمة حلمي بكر سماح القرشي أرملة حلمي بكر نجل حلمي بكر

الأكثر قراءة

عاجل| أحمد موسى يفجر مفاجأة في قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

مشاجرة بين عائلة حلمى بكر داخل سرادق العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية

الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين