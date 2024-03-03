"الغرف التجارية": "لو التاجر غلى عليك السعر الجأ لهذا الأمر"

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنه لا بد من شراء السلع بوعي حسب الاحتياج، مشيرًا إلى أننا على مشارف مواسم زراعية ستحدث نوعًا من الاتزان وزيادة المعروض، ما ينعكس على انخفاض الأسعار.

وأضاف نجيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة":"لا داعي للقلق الأسعار تنخفض وفي متناول كل مواطن مصري" مؤكدًا توافر جميع الأصناف بسعر مناسب.

وأشار إلى أن الدولة توفر العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المنتجات الغذائية:"يتم ضخ جميع السلع الغذائية قبل رمضان بيومين لتلبية احتياجات المواطنين قبل الشهر الكريم".

وتابع "محدش يقلق المنتجات الزراعية المصرية بها وفرة كبيرة جدًا، ولو السعر معجبكش اذهب للمنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة".