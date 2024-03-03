الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد الشافعى: المشروعات الاستثمارية نقلة نوعية للاقتصاد المصرى

خالد الشافعي
خالد الشافعي

قال د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار في السوق الموازية تراجع عندما أيقنت الحكومة والقيادة المصرية أهمية جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن ما تم نقلة نوعية للاقتصاد المصري. 

وأضاف الشافعي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يصمد أمام التحديات والتأثيرات السلبية التي أحاطت بالاقتصادات العالمية كلها.

وتابع: "الاتفاقات التي تم توقيعها مثل رأس الحكمة جعلت الاقتصاد المصري يتنفس ويعيد ترتيب أوضاعه مرة أخرى للصمود وقدرته على عرض الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر لجذب مزيد من الاستثمارات".

وأشار إلى أن رأس الحكمة الأولى وليست الأخيرة ولدينا استثمارات يمكن أن تتخطى 200 أو 300 مليار دولار، مؤكدًا أن كل المؤسسات المالية العالمية ترحب وتسارع للاستثمار في مصر، وهذا يعني أننا لدينا قانون استثمار جاذب وعرض جيد للفرص الاستثمارية الواعدة.

الاقتصاد المصرى الاستثمار في مصر رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة خالد الشافعي

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