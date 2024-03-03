الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قراءة نقدية في مسيرة التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن.. ندوة بجاليري "ضي" الثلاثاء

جاليري ضي
جاليري ضي

يقيم جاليري ضي بالزمالك ندوة بعنوان "50 عاما من الإبداع.. قراءة نقدية في مسيرة التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن"، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 5 مارس.

يشارك فى الندوة كل من الفنان والناقد مصطفي عيسي، والشاعر جمال القصاص، والشاعر احمد الشهاوي، والناقدة شذي يحيي، ويدير اللقاء الشاعر والكاتب محمد حربي.

يذكر أن افتتح الفنان التشكيلي الرائد الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن منذ أيام ؛ معرضه الاستعادي "دوران الفصول" في جاليري ضي للفنون بالزمالك، بحضور صحبة من أصدقاء ومحبي الفنان والمبدعين؛ من أبرزهم الكاتب محمد سلماوي، والفنانة نازلي مدكور، والشاعر أحمد الشهاوي، والفنان محمد عبلة؛ والعديد من رموز الفن والإبداع.

ويضم المعرض 200 عمل فني تمثل خمسين عاما من فنه بدءا من سبعينيات القرن الماضي وحتى 2023، حيث احتل أربعة طوابق من الجاليري.

قال الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، إن أول لوحة رسمها كانت عام 1973 وآخر لوحة كانت في عام 2023 قام برصدها ضمن معرضه الاستيعادى "دوران الفصول"، والذى ترجع تسميته إلى فكرة تتابع الفصول الأربعة خلال العام؛ وإلى فكرة الدوران.

وأوضح "عبدالمحسن" في تصريح لـ"الدستور"، أن فكرة المعرض لها علاقة بالطبيعة، حيث جزء له علاقة باللاندسكيب، وجزء له علاقة بالألوان، وجزء بتغيرات الطبيعة، وجزء من تنوع الطبيعة حيث الصحراء والأرض الخضراء والبحر، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يضمها المعرض تتنوع بين الجرافيك والتصوير والرسم والنحت والأعمال المركبة، تجهيز فى الفراغ، وتضم مختارات من الرحلة الفنية التي امتدت عبر نصف قرن ترصد الطبيعة والتغيير الذى شهدته وما زالت.

وبسؤاله حول ما الذى تغير في الطبيعة في ظل التغير المناخي الذى يشهده العالم؛ خاصة أنه يرصدها فى أعماله منذ عام 1973 إلي اليوم، قال "عبدالمحسن"، إن البحيرة مثلما كانت فى عام 1973 إلى اليوم لم تشهد تغيرًا ملحوظا، وهو على عكس الأرض الزراعية التي شهدت عمرانًا التهم جزءا كبيرا منها طوال تلك الفترة؛ مؤكدًا أن تغيرات العصر أقل فى القرية من المدينة وأن قانون الأرض ثابت لم يتغير فى القرية.

التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن 50 عاما من الإبداع الفنان والناقد مصطفي عيسي الشاعر جمال القصاص الشاعر أحمد الشهاوي الناقدة شذي يحيي الكاتب محمد حربي

الأكثر قراءة

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

خبير مصرفى: ما يحدث الآن مع الدولار هو تصحيح للوضع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين