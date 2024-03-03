قراءة نقدية في مسيرة التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن.. ندوة بجاليري "ضي" الثلاثاء

يقيم جاليري ضي بالزمالك ندوة بعنوان "50 عاما من الإبداع.. قراءة نقدية في مسيرة التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن"، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 5 مارس.

يشارك فى الندوة كل من الفنان والناقد مصطفي عيسي، والشاعر جمال القصاص، والشاعر احمد الشهاوي، والناقدة شذي يحيي، ويدير اللقاء الشاعر والكاتب محمد حربي.

يذكر أن افتتح الفنان التشكيلي الرائد الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن منذ أيام ؛ معرضه الاستعادي "دوران الفصول" في جاليري ضي للفنون بالزمالك، بحضور صحبة من أصدقاء ومحبي الفنان والمبدعين؛ من أبرزهم الكاتب محمد سلماوي، والفنانة نازلي مدكور، والشاعر أحمد الشهاوي، والفنان محمد عبلة؛ والعديد من رموز الفن والإبداع.

ويضم المعرض 200 عمل فني تمثل خمسين عاما من فنه بدءا من سبعينيات القرن الماضي وحتى 2023، حيث احتل أربعة طوابق من الجاليري.

قال الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، إن أول لوحة رسمها كانت عام 1973 وآخر لوحة كانت في عام 2023 قام برصدها ضمن معرضه الاستيعادى "دوران الفصول"، والذى ترجع تسميته إلى فكرة تتابع الفصول الأربعة خلال العام؛ وإلى فكرة الدوران.

وأوضح "عبدالمحسن" في تصريح لـ"الدستور"، أن فكرة المعرض لها علاقة بالطبيعة، حيث جزء له علاقة باللاندسكيب، وجزء له علاقة بالألوان، وجزء بتغيرات الطبيعة، وجزء من تنوع الطبيعة حيث الصحراء والأرض الخضراء والبحر، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يضمها المعرض تتنوع بين الجرافيك والتصوير والرسم والنحت والأعمال المركبة، تجهيز فى الفراغ، وتضم مختارات من الرحلة الفنية التي امتدت عبر نصف قرن ترصد الطبيعة والتغيير الذى شهدته وما زالت.

وبسؤاله حول ما الذى تغير في الطبيعة في ظل التغير المناخي الذى يشهده العالم؛ خاصة أنه يرصدها فى أعماله منذ عام 1973 إلي اليوم، قال "عبدالمحسن"، إن البحيرة مثلما كانت فى عام 1973 إلى اليوم لم تشهد تغيرًا ملحوظا، وهو على عكس الأرض الزراعية التي شهدت عمرانًا التهم جزءا كبيرا منها طوال تلك الفترة؛ مؤكدًا أن تغيرات العصر أقل فى القرية من المدينة وأن قانون الأرض ثابت لم يتغير فى القرية.