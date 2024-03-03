الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة دمياط لطلاب "من أجل مصر": نطمح لنشاط طلابى واقعى ومختلف

جامعة دمياط
جامعة دمياط

اجتمع اليوم الأحد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، برواد ومقرري أسرة من أجل مصر بالجامعة لمناقشة أنشطة الأسرة ومشاركتها المجمعية، انطلاقًا من اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وإيمانًا منها بأهميتها في بناء الشخصية القيادية لدى الطلاب والقادرة على صناعة المستقبل، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب.


وتبادل رئيس الجامعة الآراء والمقترحات مع الطلاب وآليات تطوير الأنشطة الطلابية وسبل التعاون بين الأسر في جميع كليات الجامعة لتعزيز وتنمية روح المنافسة الشريفة والبناءة، موجهًا رواد الأسرة بإعداد خطة معلنة تشمل مقترحات جديدة وأفكارًا خارج الصندوق لأنشطة تهدف لخدمة الجامعة والمجتمع.

وحرص رئيس الجامعة في كلمته على تقديم الشكر لرواد الأسرة ومقرريها على مشاركتهم الفعالة وتنظيمهم للفعاليات والأنشطة الطلابية.

شهد اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اختتام فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية المقام تحت شعار (شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عقدت خلالها ورش عمل لطلاب الاتحاد والأسر الطلابية، شملت أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وجوالة ومحاضرات توعوية عن مخاطر الطلاق والمشاكل المجتمعية. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

ويذكر أن المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بالجامعات يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، حيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط سير وانطلاق الأنشطة الطلابية في جامعة دمياط اليوم. 

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